George Clooney ristoratore

Dai ciak di Hollywood a manager di una brigata di cucina che preparerà pasta e piatti mediterranei. È il "destino" che ha deciso di crearsi l'attore due volte premio Oscar George Clooney.

La star americana aprirà un ristorante italiano a Cotignac, in Provenza, la prossima primavera. Il paese francese è un piccolo borgo di poco più di 2mila abitanti, che dista poco più di 20 km da Brignoles, la nuova residenza che il divo hollywoodiano e la moglie Amal hanno scelto nel 2025 per crescere i due figli.

Il locale, come riportato dalla testata Var-Matin, dovrebbe aprire all'interno di uno stabile che prima ospitava una pizzeria. L'intenzione di Clooney è di avviare un'attività di cucina italiana di alto livello.

Insieme all'attore figura come imprenditore anche il nome di Graham Porter, il proprietario di un hotel di Cotignac, una notizia confermata anche dal sindaco Jean- Pierre Véran.

Il legame tra l'attore americano e la cucina italiana non è un semplice vezzo da star, ma un legame di amore nato nei primi anni Duemila con l'acquisto di Villa Oleandra a Laglio, sul lago di Como.

Nel corso degli anni il divo è diventato uno dei migliori ambasciatori informali del cibo italiano del mondo. A raccontare i segreti sui gusti culinari del premio Oscar è stata Viviana Frizzi, che per anni ha lavorato come chef privata per l'attore.

Tra i suoi piatti preferiti gli gnocchi al pesto, il risotto - in particolare quello con i funghi porcini e il tartufo -, poi la pizza. La preferita di Amal è la margherita con rucola, mentre Clooney in Sardegna è andato pazzo per il pecorino sardo, il pane carasau e il mirto. Da buon americano non disdegna gli spaghetti con le polpette e in Italia ha scoperto la varietà di formaggi e minestre a base di verdura.















