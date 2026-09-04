George Lucas Museum

George Lucas presenta così il Lucas Museum of Narrative Art, il museo costato oltre un miliardo di dollari che il creatore di 'Star Wars' ha voluto insieme alla moglie Mellody Hobson e che il 22 settembre apre al pubblico a Los Angeles.

"È stato un percorso lunghissimo: 17 anni tra città che ci hanno mandato via e il tentativo di costruirlo, che da solo ne ha richiesti otto", ha spiegato Lucas dal podio sistemato in una delle due sale cinematografiche del museo. In platea, circa 300 giornalisti statunitensi e internazionali arrivati per visitare il museo in anteprima".

"Prima San Francisco, poi Chicago, infine Los Angeles: il museo ha trovato casa a Exposition Park, su un'area precedentemente occupata da parcheggi. Il regista e produttore, 82 anni, si è definito un "bastian contrario", abituato a tentare proprio quello che gli altri gli dicono che non si può fare.

Il risultato è un edificio mastodontico: 28mila metri quadrati, con oltre 9mila metri quadrati di spazi espositivi e oltre 30 gallerie. L'allestimento inaugurale riunisce più di 1.300 opere della collezione.

Da fuori, questa gigantesca astronave colpisce non tanto per le superfici sinuose e bianche, ma per il verde delle piante e dei giardini progettati dalla paesaggista Mia Lehrer di Studio-MLA, che lo ricoprono e circondano, come a formare una collina in mezzo a Exposition Park, un'area nel sud della metropoli, in cui già sorgono il museo di scienze naturali e quello dedicato allo spazio, con lo shuttle Endeavour.

L'edificio, rivestito di lamiere bianche curve e vetro, non ha spigoli, sospeso in parte sopra il terreno. Il suo architetto, il cinese Ma Yansong, fondatore dello studio MAD, preferisce immaginarlo come una nuvola.







