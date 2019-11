George Michael: esce il primo brano postumo

Una canzone inedita mai ascoltata, si intitola This Is How (We Want You To Get High) il primo brano postumo di George Michael. Lo ritroveremo inoltre nel film "Last Christmas" in arrivo nelle sale cinematografiche italiane a partire del 19 novembre. Si tratta del primo pezzo inedito del cantante che viene pubblicato dopo la sua scomparsa, scritto interamente da lui e prodotto insieme a James Jackman.

Ritmo funky e un testo che mette in luce i mali della società in tono ironico, caratteristica tipica della pop star inglese. Questo singolo accompagna la scena finale di "Last Christmas", la nuova commedia romantica di Universal Pictures, ispirata dall'omonimo successo degli Wham! Il film è diretto da Paul Feig (Bridesmaids) e co-sceneggiato da Emma Thompson, con Emilia Clarke (Game of Thrones), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Michelle Yeoh ed Emma Thompson stessa.

Fu Emma Thompson a parlare del film a George durante un incontro avvenuto nella sua casa di Londra nella primavera del 2013. In quell'occasione pare che abbiano parlato a lungo della pellicola e in più l'attrice aveva ottenuto altri 4 brani inediti da inserire nella colonna sonora del film. Oltre a This Is How (We Want You To Get High), troveremo anche 3 pezzi degli Wham! e 12 canzoni che fanno parte del repertorio solista di George Michael.

Ascolta qui This Is How (We Want You To Get High) di George Michael.