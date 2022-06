Georges Ivanovič Gurdjieff e l'alba dentro all'umbrunire

Nel 1980 Franco Battiato pubblica l'album "Patriots". Tra le canzoni che lo compongono una in particolare raggiunge il punto più alto di riflessione sulla vita attraverso la poesia esoterica, la canzone si intitola: "Prospettiva Nevskij". Il titolo Battiato lo prende da un racconto dello scrittore Nikolaj Vasil'evič Gogol' scritto tra il 1831 e il 1834, venne pubblicato per la prima volta nel 1835. La frase della canzone che prendiamo in esame è: "E il mio maestro mi insegnò com'è difficile Trovare l'alba dentro l'imbrunire...".









Armeno di nascita, Gogol' è colui che diede al cantautore siciliano lo spunto di approfondire attraverso la meditazione questa forma di filosofia che presumibilmente fa riferimento al trovare la luce dentro le tenebre, la dove le tenebre vengano intese come la morte. Quindi la difficoltà di vedere una via oltre il buio del momento del distacco dalla vita terrena. Difficile certamente, ma non impossibile e Battiato ha colto questo insegnamento poi approfondito e riportato, con la leggerezza che lo contraddistingueva, nel suo mondo musicale....