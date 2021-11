MUSICA Ghali: con "Wallah" si ritorna a ballare Il concerto live improvvisato a Milano

Ghali: con "Wallah" si ritorna a ballare.

A distanza di due anni dal successo di DNA, Ghali ritorna sulle scene musicali e lo fa con un concerto a sorpresa in Piazza Duomo a Milano in cui ha presentato il nuovo singolo: "Wallah".La produzione è di Merk and Kremont ed è stata una serata in cui centinaia di giovani hanno ballato sulle note di questo brano che porta con se l'urgenza di stare insieme agli altri.

Quindi torna la voglia di divertirsi, di ballare e di trovarsi per far festa: "Sento il bisogno dopo due anni come questi di tornare a fare ballare la gente” , scrive il rapper.

“La musica, il ballo sono cose che servono alle persone per stare bene e penso che il peso di questi due anni sulla salute mentale delle persone cominci a farsi sentire. Abbiamo bisogno di affermare l’importanza della spensieratezza e WALLAH è il mio augurio di poterci ritrovare a ballare insieme molto presto”.

[Banner_Google_ADS]



In questo progetto artistico ha un marcato respiro internazionale dimostrato dal fatto che Ghali canta mescolando italiano, arabo e francese.

Il video è un viaggio in Tunisia nei luoghi importanti che hanno segnato il suo percorso.

Ghali - Wallah

I più letti della settimana: