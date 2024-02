MUSICA Ghali e l'invito a guardare il mondo con occhi nuovi Ascolta il Reloaded!

Ghali e l'invito a guardare il mondo con occhi nuovi.

"A casa mia" di Ghali è stato uno dei brani che hanno caratterizzato la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Una canzone che sta facendo discutere anche a kermesse conclusa nonostante incarni valori quali la pace in primis. Per l'occasione Ghali è accompagnato da Ric_Ciolino, il tenero alieno amato da grandi e piccini, utilizzato dall'artista proprio per ricordarci che ogni cosa può essere guardata da diverse prospettive.

Un brano con un significato importante: "Il testo è un dialogo tra me e un extraterrestre che mi fa notare quanto il nostro pianeta sia bellissimo, e che nonostante le tragedie del mondo la natura sistema sempre tutto.." Ghali

Per saperne di più, ascolta il reloaded!

