VIDEOGAME Ghosts ‘n Goblins Resurrection Una storia grottesca tra demoni, prodi cavalieri e mutandoni

Una splendida avventura grottesca tra cavalieri medioevali con annessi e connessi, parliamo di Ghosts ‘n Goblins, ovvero lance, pugnali, fiaccole, asce e croci. Queste sono le armi a disposizione del giocatore e che vanno a formare un arsenale vario e molto “tattico". Studiate affinché ciascuna si adatti bene, infatti, a determinate situazioni, donando così ulteriore spessore a un gameplay lento e ragionato. E' notizia di questi giorni che la Capcom, acronimo della "Capsule Computers", azienda leader nel settore videogame ha annunciato l'imminente uscita di un nuovo capitolo della saga. Dal titolo " Ghosts ‘n Goblins Resurrection". Il primo vide la luce nel lontano 1985 ed era quel Ghosts ‘n Goblins, da cui tutto è iniziato, che scatenò zombie, demoni e mutandoni a cuoricini. La storia che ci presenta Ghosts ’n Goblins è la classica che vede un prode cavaliere impegnato a salvare la bella principessa da niente di meno che il "demone a capo l’inferno". E' lo spunto che giustifica il viaggio di Sir Arthur attraverso luoghi allucinanti, tutti caratterizzati da uno stile grottesco e caricaturale che ancora oggi risulta unico.







E poi ci sono loro, i mutandoni. Ebbene si, il povero Arthur infatti potendo contare unicamente sulla sua solida armatura per difendersi dagli attacchi dei tanti nemici, purtroppo al primo colpo ricevuto la vede andare in mille pezzi. Bene, ma non benissimo perché lascia il nostro "barbuto eroe" letteralmente in "braghe di tela". Va da se che a questo punto un secondo colpo risulterebbe letale, con conseguente perdita di una vita. Un sistema di “energia” davvero simpatico e che è rapidamente diventato un carattere distintivo del gioco, ripreso in tutti i capitoli successivi. E poi c’è la sorpresa finale, con quel piccolo colpo di scena che spinge il giocatore, già provato, a dover ripetere tutti i sette livelli del gioco per assistere al vero finale, una chicca che per metteva i più bravi a trascorrere parecchio tempo attaccati al cabinato con una singola monetina. Per mettere le mani sul nuovo capitolo non dovremo aspettare poi molto pare che la sua uscita sugli scaffali dei negozi sia fissata per il 23 Febbraio 2021 quando Ghosts ‘n Goblins: Resurrection arriverà su Nintendo Switch, scatenando nuovamente zombie e demoni.

E, ovviamente, sventolando un po’ di mutandoni a cuoricini.

