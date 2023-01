CALCIO Gianluca Vialli non c'è più Ha lottato come era suo stile, dentro e fuori da quel rettangolo di gioco che per decenni lo ha visto protagonista

Gianluca Vialli non c'è più.

Ci sono fotografie che riguardate nel tempo cambiano il loro messaggio. E proprio stamattina mi è capitato di rivedere l'abbraccio tra Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana di calcio, allora fresca vincitrice degli Europei 2021, ed il suo capo delegazione Gianluca Vialli. Ad appesantire i contorni di quell'immagine, il fatto che i protagonisti erano a Wembley, vicino a Londra, da dove oggi è arrivata la triste notizia, ed il sapere che quella era stata una delle ultime immagini di Gianluca su di un campo di calcio.

Mi ritorna in mente il grande giornalista Gianni Brera, che amava ribattezzare i giocatori con i suoi soprannomi creativi. Gianluca era "Stradivialli" grazie a quelle numerose reti di pregevole fattura, spesso in acrobazia. In quella nazionale, nella foto con l'amico di sempre, Gianluca, da giocatore, aveva lasciato un segno profondo che solo i grandi lasciano. E lui grande lo era, anche da riserva a Italia 90, mentre dalla panchina guardava l'esplosione di Schillaci.

Caro Gianluca, permettimi di dirti che con la maglia della Sampdoria ti ho visto allo stadio contro il mio Bologna. Bologna-Sampdoria, per noi bolognesi e "bolognisti" è sempre stata una partita particolare. Anche perché in quegli anni tra i compagni di squadra di Gianluca figuravano pezzi di storia rossoblu: dal portiere Gianluca Pagliuca, a Giuseppe Dossena, centrocampo, ed il tuo compagno del reparto offensivo, quel Roberto "Mancio" Mancini di cui sopra. E quanto male con i vostri gol ci avete fatto...

"Il tempo cura tutte le ferite" mi hanno sempre insegnato. Sarà vero ma, anche se curate, ce ne sono alcune che lasciano cicatrici visibili anche a distanza di tempo... e tu sarai una di quelle.

Ci rimangono i tuoi gol, il tuo essere uomo ancor prima che campione, e quella foto che da oggi ci farà scendere una lacrima, non più di gioia, ogni volta che la rivedremo.

Ciao Gianluca

