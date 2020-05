Gianna Nannini "Assenza"

Ascoltare "Assenza" il nuovo lavoro di Gianna Nannini fornisce un'indicazione esatta di come sia oggi la cantante senese tornata con un album di canzoni inedite a due anni da "L'amore gigante". E' il secondo estratto dall'album "La Differenza", dopo la title track. E' l'album di cui Gianna non cambierebbe nulla dalla prima all'ultima canzone. Musicalmente e nei testi, riflette bene una rinnovata energia, una ritrovata libertà, la capacità della Nannini di essere se stessa ma anche perfettamente contemporanea, anche se per trovare questo equilibrio è dovuta volare a Nashville nei mitici studi di John McBride i "Blackbird Studio" con al suo fianco, in questa avventura, Dave Stewart musicista, cantautore e produttore discografico britannico, membro degli Eurythm.

