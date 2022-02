MUSICA Gianni Morandi: "Apri tutte le porte" La canzone scritta da Jovanotti e prodotta da Mousse T.

Gianni Morandi: "Apri tutte le porte".

Entusiasmo, gioia e speranza nel brano "Apri tutte le porte" di Gianni Morandi che racconta così la seconda collaborazione con Jovanotti, dopo "L'allegria":

E’ stato Gianni Morandi a parlare di come è nata la canzone “Apri tutte le porte“, la seconda collaborazione con Jovanotti, dopo “L’allegria”: "Mi manda questa canzone… la sento, mi piace. E’ stata per me una sorta di terapia. La canzone ci ha portato a sentirci sempre più frequentemente. Con Lorenzo poi è nata un’altra canzone, “Apri tutte le porte”; un brano di speranza, di far tornare il sole nelle nostre case e nelle nostre vite. E abbiamo pensato di provarla a farla ascoltare ad Amadeus per Sanremo Il significato del brano, invece, è legato ad un messaggio molto importante, più che mai in questo periodo storico: La canzone è di speranza, con un arrangiamento formidabile, con una bella carica."

Scritta da Jovanotti e prodotta da Mousse T. , il brano nasce dalla voglia di tornare a splendere nelle nostre vite e di riportare il sole in tutte le case dopo il momento difficile che abbiamo vissuto. Terza classificata all'ultimo Festival di Sanremo, racconta la forza di chi determinato affronta le difficoltà e riesce a ribaltare la situazione con coraggio.

Gianni Morandi - Apri tutte le porte





