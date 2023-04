Gianni Morandi e la "Signora Solitudine"

"Bella Signora" è la seconda traccia dell'album "Varietà" di Gianni Morandi uscito nel 1989. La "Signora" a cui si fa riferimento è la solitudine, compagna triste e amara che di tanto in tanto torna a far visita, ma con la quale si cerca di instaurare un rapporto per poterla attraversare più facilmente. Per scoprire altre curiosità sul brano e sull'artista, clicca play e ascolta il reloaded!

TESTO "BELLA SIGNORA" - GIANNI MORANDI

Testo Bussa sempre di notte ad ogni ora

Poi entra in casa sicura

Si siede ai piedi del letto, non vuol più andar via

Poi si spoglia nuda

Parlami di te, bella signora

Parlami di te che non ho paura

Parlami di te, dei tuoi silenzi

Parlami di te, dei tuoi tanti amanti

Dei tuoi tanti amanti

L'ho vista dietro lo specchio anche stamattina

Sì, era lì seduta Io mi facevo la barba e lei compagnia poi

Non l'ho più veduta

Sono andata via, ma solo per un minuto

Ritornerò, perché ho bevuto

Mi verrai a cercare, non si cerca il dolore

Ma mi batte il cuore Parlami di te, bella signora

Del tuo mare nero nella notte scura

Io ti trovo bella, non mi fai paura

Signora solitudine, signora solitudine

Parlami di te, bella signora

Parlami di te che non ho paura

Portami con te nei tuoi silenzi

Portami con te nei tuoi appartamenti

Ti sono andato a cercare

Nel buio delle discoteche

O a mezzogiorno in riva al mare

Nel sole delle spiagge affollate

Sono andata via, ma solo per un minuto

Ritornerò, perché ho bevuto

Mi verrai a cercare, non si cerca il dolore

Ma mi batte il cuore

Parlami di te, bella signora

Del tuo mare nero nella notte scura

Io ti trovo bella, non mi fai paura

Signora solitudine, signora solitudine

Parlami di te, bella signora

Parlami di te che non ho paura

Parlami di te, dei tuoi silenzi

Parlami di te

Parlami di te

Parlami di te, bella signora

Del tuo mare nero nella notte scura

Io ti trovo bella, non mi fai paura

Signora solitudine, signora solitudine

Parlami di te, bella signora

Parlami di te, bella signora

Signora solitudine...