I ninja (忍者?) erano spie o mercenari del Giappone feudale. Propriamente il nome esatto era shinobi e indicava colui che faceva parte di un gruppo specializzato di spie e mercenari. Questa figura apparve nel periodo Sengoku o "degli Stati combattenti", ossia nel XV secolo. È probabile però che essi fossero presenti sia nel XIV secolo, sia nel XII secolo (periodo Heian o inizio del periodo Kamakura).





Ora i ninja sono diventati un corso universitario. Genichi Mitsuhashi ha concluso il master di specializzazione attivato due anni fa dall'Università Mie della città di Iga, culla degli antichi shinobi In Giappone è stato rilasciato il primo diploma di master accademico in studi ninja.Si tratta di un full-immersion nella realtà dell'epoca degli antichi mercenari sabotatori, comprendendo anche lo studio sul campo della vita contadina, l'humus nel quale sorsero i ninja, da non confondere con i samurai che erano perlopiù vassalli dei loro signori aristocratici. Mitsuhashi ha potuto approfondire le sue ampie conoscenze marziali e seguire in classe le lezioni teoriche predisposte per il corso attivato all'Università Mie di Iga, cittadina a 350 chilometri a sud-ovest di Tokyo considerata la culla dei ninja, a cominciare dalla leggendaria figura di Hattori Hanzo che ha ispirato una quantità di personaggi fictional nel cinema, manga e videogiochi.











Il primo corso ninja al mondo L'Università Mie è stato il primo ateneo al mondo, nel 2017, a fondare un centro studi ninja e l'anno successivo ha attivato il corso di specializzazione di due anni. Quando lo ha iniziato, Mitsuhashi, 45 anni, è un esperto di kung fu, ma non solo, è istruttore di tecniche ninja e maestro di shorinji kempo, un'arte marziale nata ufficialmente in Giappone nel 1947, opera di sintesi di stili cinesi messa a punto dal maestro Doshin So che comprende tecniche di percussione, difesa e svincolo quali proiezioni, torsioni e leve. Tuttavia il master universitario ha finalità di studio propriamente accademiche infatti gli studenti devono essere anche dei filologi in grado di leggere documenti storici dei ninja e il corso include lezioni di carattere storico tanto che bisogna sostenere un esame di storia del Giappone.































