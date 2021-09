Giorgia debutta come attrice

Sono iniziate le riprese di “Scordato”, il quarto film da regista di Rocco Papaleo che per l'occasione torna in Lucania a girare la sua nuova pellicola. Con Papaleo ci sarà anche Giorgia, al suo esordio come attrice nel cinema. Il cast è formato da Simone Corbisiero, Angela Curri, Giuseppe Ragone, Anna Ferraioli, Manola Rotunno e Antonio Petrocelli. Il nuovo film, che vede Papaleo nei panni di regista e sceneggiatore con Walter Lupo, ha una nota autobiografica.

Nella trama del film, la vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un'affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura "emotiva" e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Dall'insolita richiesta però nasce il viaggio che porterà Orlando a rivivere, questa volta da spettatore gli eventi della sua vita. Capisce così come è diventato l'uomo solitario che e "contratto" che è oggi.

Nota curiosa il protagonista soffre, proprio come l’autore, di potenti mal di schiena.