NEW PLAY Giorgia riparte alla grande Un nuovo singolo, "Senza Confine" ed un'intensissima stagione di eventi live, già iniziata, che la vedrà girare l'Italia per tutto il 2023

Lei è la regina del virtuosismo, la sua una voce “Senza Confine”, di quelle che non hanno bisogno di presentazioni, anche perché, qualunque parola dovessimo scegliere di usare per descriverla, risulterebbe riduttiva.

Dopo il successo di “Parole dette male”, brano col quale ha conquistato il pubblico dell'Ariston durante lo scorso Festival di Sanremo, Giorgia lancia un nuovo singolo, “Senza Confine”, appunto, scritto da lei insieme ad Elisa e Dario Faini e contenuto, anch'esso, nel suo ultimo album “BLU1”, prodotto da Big Fish.

Nove le tracce contentute in questo disco e, oltre a quelle su citate, tante le partecipazioni degne di nota in termini di scrittura e composizione dei brani (Dardust, Frncesca Michielin, Ghemon, solo per citarne alcune). Una sola invece la collaborazione canora, incarnata dalla voce di Gemitaiz, con cui Giorgia aveva già avuto modo di duettare nel 2019.

Ritmo incalzante e sonorità elettroniche per raccontare un amore che non conosce limite, in “Senza confine” la Todrani canta della volontà di vivere intensamente questa passione, senza il timore di mostrarsi vulnerabile e soprattutto senza paura del futuro.

L'artista sta inoltre collezionando un sold out dietro l'altro, con Blu -Teatri Lirici, rassegna che lascerà spazio a Blu Outdoor, durante la stagione estiva, per poi sfociare in Blu – Palasport a partire dal 7 Novembre presso il Mediolanum Forum di Milano.

E' ufficiale dunque: Giorgia è tornata! E si prepara a vivere una nuova fase del suo percorso musicale, procedendo a vele spiegate, “Senza confine”.









