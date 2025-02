CURIOSITÀ Giornata dei calzini spaiati Nata da un'idea di un'insegnante elementare della Provincia di Udine

Giornata dei calzini spaiati.

Scompaiono misteriosamente decimati da cicli di lavaggio, stiamo parlando dei calzini. Restano negli armadi per settimane o persino anni in attesa di ritrovare il compagno perduto chissà dove (probabilmente tra un lavaggio e l’altro in lavatrice).

Se in genere non andate in giro con una calza diversa dall’altre, sappiate che oggi sarete caldamente invitati a indossarli con orgoglio. Ebbene sì, è tornata la Giornata dei calzini spaiati. La divertente iniziativa italiana, che è diventata molto popolare fra bambini ma anche adulti, quest’anno celebra ben 12 anni dal suo lancio.

Sulla pagina Facebook dedicata all’evento è stata pubblicata la coloratissima locandina: questa bella tradizione nasce in una scuola primaria di Terzo di Aquileia (provincia di Udine) da un’idea di un’insegnante di nome Sabrina.

Grazie al suo approdo su Facebook la Giornata dei calzini spaiati ha avuto un enorme successo e ogni anno tantissimi bambini sono ben felici di aderire insieme ai loro docenti.

