CURIOSITÀ Giornata della Terra 2024 SI celebra dal 1970 e quest'anno è arrivata alla sua 53° edizione iniziative programmate in 193 paesi

Giornata della Terra 2024.

Ogni anno il 22 aprile si celebra in 193 paesi l’Earth Day, la Giornata della Terra, la più grande manifestazione ambientale a livello mondale, un’occasione importante che ci ricorda come il Pianeta, per colpa nostra, sia diventato particolarmente fragile e cosa possiamo fare per invertire la rotta.

L’Earth Day è stata celebrata per la prima volta nel 1970 quest’anno siamo giunti dunque alla 53° edizione. Il giorno prescelto è appunto il 22 aprile, un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera.

L’obiettivo di questa giornata, celebrata ogni anno dalle Nazioni Unite, è stato fin da subito quello di sottolineare la necessità crescente di conservare le risorse naturali della Terra.

Solo nel tempo questa è diventata poi anche l’occasione di fare educazione e informazione sulle tematiche ambientali.



