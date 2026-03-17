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Giornata della Torta

Sono tre le giornate dedicate a questo dolce celebrativo

di Roberto Bagazzoli
17 mar 2026
immagine dal sto Arla Foods
immagine dal sto Arla Foods

Torte, che passione. Buona parte dell’umanità per dolci e dolcetti farebbe follie e dunque non stupisce che esistano ben tre giornate per festeggiare le torte: il 17 marzo; il 17 maggio, che è il World Baking Day, giorno designato cinque anni fa come ideale per darsi alla cottura in forno di dolci e biscotti; il 26 novembre, Internationale Cake Day.

Potete scegliere la vostra Giornata della Torta preferita tra queste o, se siete inguaribili golosi, festeggiarle tutte e tre. Naturalmente concedendovi una fetta del vostro dolce preferito. 




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