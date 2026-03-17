Torte, che passione. Buona parte dell’umanità per dolci e dolcetti farebbe follie e dunque non stupisce che esistano ben tre giornate per festeggiare le torte: il 17 marzo; il 17 maggio, che è il World Baking Day, giorno designato cinque anni fa come ideale per darsi alla cottura in forno di dolci e biscotti; il 26 novembre, Internationale Cake Day.

Potete scegliere la vostra Giornata della Torta preferita tra queste o, se siete inguaribili golosi, festeggiarle tutte e tre. Naturalmente concedendovi una fetta del vostro dolce preferito.







