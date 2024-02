CURIOSITÀ Giornata della Zuppa Istituita negli stati uniti qualche hanno fa la zuppa scala la classifica dei piatti più consumati negli States

Giornata della Zuppa.

Giornata speciale quella di Domenica 4 febbraio si celebra infatti la giornata della zuppa, un piatto nutriente, gustoso e perfetto per scaldarci nelle fredde giornate invernali quando almeno da noi arriveranno sul serio .

Negli Stati Uniti, dove è stato istituito il “National Soup Day”, il consumo di questa pietanza è cresciuto molto negli ultimi anni.

Per molti la zuppa è un vero comfort food, uno di quei cibi che hanno il potere di alleviare lo stress e che ci fanno sentire coccolati dopo una giornata decisamente pesante.

La zuppa continua a essere ancora oggi uno dei piatti più amati a livello mondiale per via della sua semplicità nella preparazione e per le sue proprietà, che sono state recentemente approfondite in una ricerca della Pennsylvania State University, pubblicata su CNN Health.

Lo studio ha rivelato che il consumo di questa pietanza aiuta a eliminare le tossine presenti nell’organismo, facilitando le funzioni di fegato e reni e migliorando la forma fisica.



