CURIOSITÀ Giornata Europea dei Parchi Letterari In Viaggio nei luoghi che hanno ispirato i grandi protagonisti della letteratura tra arte e natura

Si celebra domani Domenica 24 ottobre “La Giornata Europea dei parchi letterari”.





L'occasione per conoscere i luoghi che sono stati uno stimolo che ha fatto nascere grandi artisti e protagonisti della letteratura italiana. Qualche nome ? Manzoni, Dante, Petrarca, Giosuè Carducci, Giacomo Leopardi e Eugenio Montale. Le più belle pagine di letteratura sono il fulcro di questa iniziativa che ha in programma letture, incontri, percorsi naturalistici, mostre e spettacoli. Da Recanati a Mantova, passando per le Cinque terre fino ai Colli Euganei, da Ostia ad Anversa c’è solo l’imbarazzo della scelta, basta mettersi in viaggio perché la natura sarà sempre pronta a mostrarsi nella sua migliore forma.



