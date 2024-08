La giornata internazionale dei mancini (in inglese International Lefthanders Day) è un evento internazionale che ricade annualmente il 13 agosto.

È stato istituito ufficialmente dal club Lefthanders International nel 1992, sebbene la stessa data sia stata una ricorrenza legata al mancinismo sin dal 1973 (un anno, tra l'altro, in cui la cultura popolare non era particolarmente accondiscendente all'idea che quella mancina fosse una lateralizzazione normale quanto quella opposta.

Contano presidenti e premi Nobel, artisti di ogni genere: una persona su 10 nel mondo e' mancina. Ma non è più uno stigma e i percorsi di correzione appartengo al passato.

Fra di loro ci sono ben tre presidenti Usa Barack Obama, Bill Clinton e George Bush padre, il premio Nobel per la Fisica Albert Einstein, che ha rivoluzionato la nostra concezione di tempo e spazio, ma anche l'attore Charlie Chaplin e quello che é considerato uno dei più grandi geni dell' umanità, Leonardo Da Vinci. Oppure, rimanendo ai giorni nostri, l'attrice Angelina Jolie, la cantante Lady Gaga, il rapper Fedez.

Tutti questi personaggi noti, come moltissime altre persone, hanno un segno in comune: sono mancini, utilizzano cioe' la mano sinistra come dominante al posto della destra.