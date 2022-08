CURIOSITÀ Giornata Internazionale del cane Nella giornata dedicata al nostro migliore amico, in territorio italiano viene segnalata la crescita delle persone che decidono di prendersi cura di un cane, ma il fenomeno degli abbandoni non si ferma.

Il 26 agosto è la Giornata Internazionale del Cane: nata nel 2004 negli Stati Uniti, la celebrazione si è poi diffusa in tutto il mondo. Un amore quello per gli amici a quattro zampe che non fa eccezione nemmeno in territorio italiano dove, secondo gli ultimi dati, sono oltre 14 milioni i cani domestici. “Sempre più italiani scelgono di avere un animale domestico e se ne prendono cura come un vero e proprio membro della famiglia. Poi però c'è l'altra faccia della medaglia, gli abbandoni.

Legati in strada senza poter scappare e senza acqua, buttati in un sacchetto come immondizia, lasciati in casa soli da chi va in ferie e non ha tempo ne voglia di organizzarsi: è il destino di molti animali da compagnia che, come ormai da triste consuetudine, vanno verso una fine certa. Un fenomeno quello degli abbandoni estivi costantemente monitorato dalle associazioni animaliste e che viene conteggiato dal Ministero della Salute. Un fenomeno però che, nonostante la sorveglianza, si ripete e cresce ogni anno: «Solo in due settimane a giugno - segnala l’Enpa - hanno ricevuto una pioggia di segnalazioni e solo in due settimane sempre dello stesso mese sono stati recuperati 1000 cuccioli di cane.



