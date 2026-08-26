CURIOSITÀ Giornata Internazionale del cane Ricorrenza dal gusto dolce amare per le tante violenze che purtroppo quotidianamente li coinvolgono

Giornata Internazionale del cane.

Oggi è la Giornata Mondiale del cane, una ricorrenza non davvero tutta rose e fiori. Una ricorrenza che serve per sottolineare che i canili sono pieni di “anime” abbandonate, violate che hanno soltanto bisogno di una persona che con responsabilità e amore insegni loro che ci sono umani che possono prendersene cura, oltre al meraviglioso lavoro fatto dai volontari nelle strutture, in primis ci piace sottolineare l'attività di APAS a San Marino.

I cani amano senza riserve, anche le persone che non hanno comportamenti amorevoli nei loro confronti e la lista sarebbe lunga. Recentemente a Fano una donna che ha adottato un cane lo ha abbandonato in casa senza cibo ne acqua per andare in vacanza, per fortuna le guardie ecozoofile lo hanno sequestrato, era denutrito e allo stremo, o il caso di Sciacca, dove alcuni cuccioli con la madre sono stati abbandonati sotto il sole.

Recentemente un politico marchigiano ha proposto all'approvazione una legge regionale per un "patentino" per tutti i cani.



Storie che per fortuna anno anche risvolti positivi, la prima che ci viene in mente è l' avventura di Marley il supercane adottato da una coppia toscana, Carlotta e Marco. Nato cieco in un allevamento di pastori tedeschi, portato da un veterinario per la soppressione. Ma il professionista ha deciso per un destino diverso portandolo in canile.

Marco e Carlotta hanno saputo dalla sua storia e lo hanno adottato, oggi, Marley è un cane social, i suoi umani hanno scritto della sua storia mischiandola anche alla loro avventura umana.

Con i proventi raccolti sostengono strutture che si prendono cura di cani abbandonati. Marley è il primo cane cieco in servizio nella SICS scuola italiana cani salvataggio Sez Firenze-Forte dei Marmi ed è addestrato per la ricerca delle persone.

E' possibile incontrare Marley, Marco e Carlotta in rada a Marina di Ravenna dove hanno la barca a vela e da dove i suoi umani possono continuare a lavorare.

Buona Giornata Internazionale del cane.



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