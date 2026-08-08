CURIOSITÀ Giornata internazionale del gatto Una festa pensata per uno degli animali domestici più amati, nata principalmente per sensibilizzare sul tema della loro adozione e abbandono

Giornata internazionale del gatto.

Oggi è la Giornata Internazionale del Gatto (o World Cat Day) nata da un’iniziativa dell’Ifaw (International Fund for Animal Welfare) e si è celebrata per la prima volta nel 2002.

In connessione ancestrale con l'uomo fin dai tempi degli antichi Egizi, amatissimi sopratutto dai bambini e sostegno emotivo per le persone che li hanno accolti, lo amiamo che in suo onore non c'è una sola giornata del gatto ma diverse: il 17 febbraio (la giornata italiana), il 22 febbraio in Giappone (Neko no Hi) , il 1 marzo in Russia, il 29 ottobre in America , il 17 novembre quella dedicata al gatto nero e poi la principale: il World cat day l'8 agosto, la giornata mondiale istituita dall'IFAW (Il Fondo internazionale per il benessere degli animali è uno dei più grandi enti di beneficenza per il benessere e la conservazione degli animali al mondo).

I gatti per milioni di persone sono parte integrante della famiglia e fondamentali nella vita domestica. Questa giornata è molto importante anche per chi non ha adottato un gatto: è possibile offrire il proprio supporto a gattili con donazioni materiali e volontariato oppure un sostegno economico ad associazioni che si adoperano per i gatti.

Una ricorrenza per dimostrare affetto ai nostri piccoli amici ma non solo: infatti la data dell'8 agosto non è stata fissata a caso in quanto l'estate, periodo di vacanze, è purtroppo il momento dell'anno in cui si registrano più abbandoni di animali domestici.

Al gatto è dedicato anche un libro, un testo di affettuosa ironia quello di vignette spassose, delicate e ovviamente vere 'Il gatto sa' (Gallucci Ballon, pp 98 €13) dell'artista e fumettista Joshua Held.

Praticamente un corso di “gattitudine” per una famiglia di umani. Adulti, adolescenti e bambini che il proprio gatto lo amano, lo adorano, un po’ lo temono ma soprattutto, chissà quante volte, hanno detto “beato lui”. Solo che, dirà il gatto, ci vuole classe. Vedrete, non è mica così facile.

Secondo un'analisi della Coldiretti su dati Eurispes del 2024, una casa italiana su tre (33%) ospita animali da compagnia come cani, gatti, uccellini, tartarughe e anche rettili, per un giro d'affari legato alla pet economy di circa 3,5 miliardi di euro a livello nazionale.

Il 2023 ha comunque visto un calo degli animali accuditi nelle case, tornati ai livelli del pre-pandemia, dopo che l'effetto lockdown legato al Covid aveva fatto salire la presenza al 40%.

Gli animali più diffusi sono i cani, ospiti nel 42% delle case, e i gatti nel 34%, largamente davanti a pesci, uccelli e tartarughe. Una presenza che ha ormai acquisito lo status di "uno di famiglia" come dimostra anche il fatto che il 13% di chi ha un animale ha preso in considerazione l'ipotesi di venir seppellito insieme, mentre il 20% ha addirittura pensato di destinargli una parte della propria eredità.

Il 62% di chi ospita animali domestici spende mensilmente tra i 30 e i 100 euro e solo il 19% meno di 30 euro mensili, mentre il 15% di chi ha un animale gli dedica un budget che va dai 100 ai più di 300 euro al mese, secondo l'Eurispes.

Ma c'è anche un 4% che sborsa più di 300 euro, una percentuale praticamente triplicata rispetto all'anno precedente.

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