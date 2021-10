CURIOSITÀ Giornata Mondiale degli animali Tra amore infinito e importazione illegale

Giornata Mondiale degli animali.

Oggi è la giornata mondiale degli animali, si celebra ogni 4 ottobre giorno che coincide con la festa di San Francesco d'Assisi che ne è il patrono.





Da un'indagine condotta da Coldiretti italiana divulgata proprio oggi sono 4 italiani su 10 quelli che accolgono animali nelle proprie case dimostrando così l'importanza dei nostri amici a 4 zampe nella vita e negli equilibri delle famiglie. Una presenza che nel corso degli anni è sempre più aumentata nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia sono stati anche un valido sostegno per combattere le condizioni di disagio, stress e solitudine provocate dal lockdown. Eurispes ha fatto un po do conti, da cui è emerso che gli animali preferiti dagli italiani sono il cane (43,6%) e il gatto (35,1%) anche se non mancano conigli, tartarughe, uccelli, pesci e animali esotici, secondo l’Eurispes. Il 20,7% di chi ha un animale lo ha ricevuto in dono, il 19,3% lo ha preso in un canile/gattile, il 17,1% lo ha raccolto dalla strada, il 13% lo ha acquistato in un allevamento, il 12,3% lo ha comprato in un negozio di animali, l’11,4% lo ha acquistato da conoscenti o privati, il 5,7% ha tenuto il cucciolo di un animale che possedeva già e lo 0,5% lo ha acquistato attraverso la Rete. L'aspetto più inquietante del nostro amore per gli animali è il traffico di cuccioli con l'estero che provoca un numero spaventoso di vittime tra i piccoli importati illegalmente.



