Il gioco non è solo per bambini, siamo un po tutti a giocare specialmente con i giochi on line. Per noi adulti è un modo per per riempire il tempo vuoto delle attese, alle poste, in coda al supermercato, dal medico, in autobus negli spostamenti lavorativi come in metro. Il gioco è importante per i bambini perché per loro non è riempire un tempo vuoto ma stimola e allena la creatività. Per questo è importante la “Giornata Mondiale del Gioco. Promossa dalla International Toy Library Association, si celebra il 28 maggio, giorno della fondazione dell’Associazione. L'articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC) sancisce il diritto del bambino al riposo e al tempo libero, e quello di avere attività ludiche e ricreative, in base alla sua età. Nell realtà questo diritto sempre viene riconosciuto ai bambini, purtroppo, in alcune parti del mondo. Ci riferiamo allo sfruttamento dei minori, il cosiddetto lavoro minorile e poi a volte anche alle troppe attività educative nei paesi ricchi riducono anche lo spazio per giocare.