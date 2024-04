CURIOSITÀ Giornata Mondiale del Libro Dal 1995 l'Unesco promuove il World book day la più grande festa mondiale della lettura

Giornata Mondiale del Libro.

Nel 1995, evento annuale organizzato dall’Unesco, il World Book Day è la più grande festa mondiale della lettura. I suoi scopi: migliorare l’alfabetizzazione, insegnare il rispetto per i libri, fare appassionare i bambini alla lettura.

Nei Paesi anglosassoni si festeggia il primo giovedì di marzo. In molti altri, Italia compresa, il 23 aprile. E nel periodo fra 26 febbraio e 30 aprile, denominato World Book Day Period, vengono organizzati eventi ad hoc per celebrare l’occasione.

[Banner_Google_ADS]

L’idea nasce in Catalogna dove, nel giorno di San Giorgio, una rosa viene tradizionalmente data a una donna come dono per ogni libro ricevuto. Il 23 aprile è una data cult per la letteratura.

Quel giorno passarono a miglior vita William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Nacquero invece Vladimir Nabokov, Manuel Majia Vallejo e lo stesso Shakespeare.



I più letti della settimana: