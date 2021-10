Il sorriso è una terapia per l'umore ma non solo il potere del sorriso va oltre, sorridere porta anche a benefici fisici. Ad esempio mai sentito parlare dello “Yoga del Sorriso” ?









Nel 1995 un medico indiano, Madan Kataria, scrisse un articolo per una rivista di medicina dal titolo: Ridere, la migliore medicina. Dalla teoria decise di passare alla pratica. Riunendosi con dei gruppi spontanei in un parco di Mumbay, creò il Club della risata, l’Hasya Yoga. Ridevano tra loro raccontando a turno una barzelletta, una storia buffa o aneddoto divertente. Ognuno del gruppo a fine sessione ne traeva beneficio. Da 50 persone, ora lo Yoga del sorriso si è diffuso in tutto il mondo con diverse scuole e milioni di partecipanti. Dal 1999 “la Giornata Mondiale del Sorriso” che si celebra oggi, venne istituita su iniziativa della World Smile Foundation, concentra la sua attenzione sulle malattie e i disturbi del cavo orale, problemi che possono incidere negativamente oltre che sulle condizioni cliniche anche sulle capacità relazionali, psicologiche e sociali della persona. Ricordatevi di sorridere non solo oggi ma sempre.