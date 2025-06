Giornata Mondiale dell'Ambiente

La Giornata Mondiale per l’Ambiente (WED) viene celebrata il 5 giugno di ogni anno come principale veicolo delle Nazioni Unite per incoraggiare ‘consapevolezza e azione’ per la protezione del nostro pianeta.

Si è tenuta per la prima volta nel 1974, ed è stata una ‘campagna di punta’ per sensibilizzare sull’emergenza delle problematiche ambientali, dall’inquinamento marino alla sovrappopolazione umana, passando per il riscaldamento globale.

E' un evento cresciuto fino a diventare una piattaforma globale di sensibilizzazione pubblica ampiamente celebrata in oltre 100 paesi del mondo. Soprattutto, è la ‘giornata della gente’, per rendere tutti partecipi nel prendersi cura della Terra.

Può essere a livello locale, nazionale o globale. Può essere un’azione solista o in gruppo. Ognuno è libero di scegliere il modo in cui aiutare il pianeta. Sin dal suo inizio, nel 1974, la Giornata Mondiale per l’Ambiente si è trasformata in una piattaforma globale per sensibilizzare e agire su questioni urgenti: dall’inquinamento marino al riscaldamento globale, dal consumo sostenibile al bracconaggio.

Milioni di persone hanno preso parte Giornata Mondiale per l’Ambiente nel corso degli anni, aiutando a guidare il cambiamento nelle nostre abitudini di consumo, nella politica ambientale nazionale e internazionale. Una iniziativa che non avrebbe mai avuto successo senza la partecipazione di tutti.

Migliaia di città, scuole, organizzazioni non governative, aziende e gruppi, hanno organizzato eventi creativi e divertenti per ispirare ulteriori azioni.