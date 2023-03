CURIOSITÀ Giornata Mondiale dell'Udito Cure specialistiche per l’udito integrate nei servizi sanitari nazionali. L'ambizioso progetto dell'OMS in vista di questa giornata.

Giornata Mondiale dell'Udito.

Si celebra oggi la Giornata mondiale dell’udito, un evento che coinvolge oltre 100 paesi in tutto il mondo, per richiamare l'attenzione dei governi sull’importanza dell’udito.

Il messaggio lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l’edizione 2023 della Giornata è ” Un udito sano per tutti! Facciamo in modo che diventi realtà”.

L’obiettivo principale che quest’anno l’OMS cercherà di raggiungere è quello di evidenziare l'importanza di integrare la cura dell’udito nell'ambito delle cure primarie, come componente essenziale della copertura sanitaria universale.

Punto di partenza i numeri allarmanti relativi all’incidenza dei disturbi uditivi, in costante e preoccupante aumento. Eppure, l’OMS riferisce che oltre il 60% dei casi potrebbe essere identificato e affrontato a livello di cure primarie, pertanto auspica che, nel mondo, le cure specialistiche per l’udito siano integrate nei servizi sanitari nazionali.

Tale condizione andrebbe a beneficio delle persone e aiuterebbe i Paesi a conseguire l’obiettivo più ambizioso della copertura sanitaria universale. Nel frattempo l’invito è a verificare periodicamente lo stato dell’udito sia nei bambini che negli adulti.



