CURIOSITÀ Giornata Mondiale della lentezza Un progetto che immagina un’architettura di vita rispettosa e solidale per superare la cultura dell’eccesso.

Giornata Mondiale della lentezza.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Lentezza, che si celebra ogni primo lunedì di maggio.

Si tratta di un progetto che immagina un’architettura di vita rispettosa e solidale per superare la cultura dell’eccesso.

Ideata da L’Arte del Vivere con Lentezza Onlus, negli anni, ha preso nuova forma. Da oggi, che è appunto lunedì la giornata viene considerata giorno duro per rallentare per una settimana e oltre, tutti possono partecipare con il proprio piccolo o grande evento.

Rallentare, piccole azioni per grandi e duraturi cambiamenti per un modello di società più riflessivo e partecipe, che a partire da noi stessi combatta la tristezza, trovando tra le pieghe di una vita, a volte complicata, una gioia di vivere che certamente esiste in ciò che abbiamo.

