CURIOSITÀ Giornata mondiale della Solidarietà Umana Si celebra il 20 dicembre si celebra questa giornata che richiama la nostra attenzione sul prossimo e sulle difficoltà che attraversa

Giornata mondiale della Solidarietà Umana.

Invitare a pranzo qualcuno, regalare abbigliamento che non si indossa più. Possiamo fare molto, gesti importanti, senza necessariamente mettere mano al portafoglio in modo importante.

La solidarietà è anche qualcosa di intimo, che spesso si può mischiare con i gesti che facciamo quotidianamente. Non c'è cosa più bella che donare un sorriso.

Ogni 20 dicembre ricorre la Giornata internazionale della solidarietà umana. Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005, il suo scopo è identificare la solidarietà come uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbero essere alla base delle relazioni tra i popoli.

E non solo, come si legge sul sito dell’ONU, l’International Human Solidarity Day è: una giornata per celebrare la nostra unità nella diversità, una giornata per ricordare ai Governi di rispettare gli impegni nei confronti degli accordi internazionali, una giornata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della solidarietà, una giornata per incoraggiare il dibattito sui modi per promuovere la solidarietà per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, compresa l’eliminazione della povertà.



