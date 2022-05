CURIOSITÀ Giornata Mondiale delle Api Il 20 maggio si celebra: "La Giornata Mondiale delle Api". Un'opportunità per riflettere sull'importanza di questo insetto impollinatore per la nostra sopravvivenza.

Il 20 maggio si celebra il World Bee Day, la Giornata mondiale delle api: un'occasione per fare una riflessione sull'importanza degli impollinatori, sui pericoli che minacciano la loro sopravvivenza e su come tutto questo finisca per impattare negativamente sulla nostra sicurezza alimentare. Dall'attività delle api e di altre creature che, come loro, vanno di fiore in fiore dipendono il 90% delle piante da fiori selvatiche, oltre il 75% dei raccolti alimentari mondiali e la resa del 35% dei suoli coltivati nel mondo (come segnala in un suo articolo la rivista focus).

Gli impollinatori come le api danno supporto alla produzione di 87 dei principali prodotti agricoli mondiali, e se non esistessero ad esempio potremmo tranquillamente scordarci mandorle, mele, cipolle, frutti rossi, cetrioli, zucche, fragole, caffè, cacao, le loro vitamine e tutto l'indotto economico che si portano dietro. L'esistenza stessa della Giornata mondiale delle api pone l'attenzione al fatto che questi insetti sono in pericolo, con tassi di estinzione attualmente da 100 a 1.000 volte più alti del normale a causa dell'impatto delle attività umane.



