CURIOSITÀ Giornata Mondiale delle Api Istituita 6 anni fa ha lo scopo di aumentare la consapevolezza dell'importanza degli insetti impollinatori per la nostra stessa esistenza

Sono il nostro bene più prezioso e dovremmo fare molto per tutelarle e invece non facciamo abbastanza anzi poco se non nulla.

Le api sono vitali per la conservazione dell’equilibrio ecologico e della biodiversità in natura. Forniscono uno dei servizi ecosistemici più riconoscibili, ovvero l’impollinazione, che è ciò che rende possibile la produzione alimentare.

In questo modo, proteggono gli ecosistemi e le specie animali e vegetali e contribuiscono alla diversità genetica e biotica come racconta GreenMe.

Le api fungono anche da indicatori dello stato dell’ambiente. La loro presenza, assenza o quantità ci dice cosa sta accadendo all’ambiente e se è necessaria un’azione appropriata.

Come è nata la giornata Mondiale delle api ? E' stata istituita 6 anni fa, l'intento aumentare la consapevolezza dell’importanza degli impollinatori, delle minacce che affrontano e del loro contributo allo sviluppo sostenibile, nel 2018 l’ONU ha designato il 20 maggio come Giornata mondiale delle api.

Cosa possiamo fare per aiutare le api ? piantare una serie diversificata di piante autoctone, che fioriscono in diversi periodi dell’anno, acquistare miele grezzo da coltivatori locali, acquisto di prodotti da pratiche agricole sostenibili; evitare pesticidi, fungicidi o erbicidi nei nostri giardini, proteggere le colonie di api selvatiche quando possibile, adottare un alveare, fare una fontana per le api lasciando una ciotola d’acqua all’esterno, aiutare a sostenere gli ecosistemi forestali.



