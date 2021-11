Essere gentili rende felici ! Strano a dirlo ma si vive meglio e i rapporti con gli altri restano distesi e piacevoli. Sembra che bastino circa 12 minuti al giorno di gesti “amorevoli” nei confronti del prossimo e il mondo sarà decisamente più roseo, l'umore migliore e l'ansia scomparirà.









In che modo ? Andando in giro augurando il meglio agli altri. C'è uno studio “illuminante” in questo senso che arriva da un lavoro fatto da alcuni ricercatori americani dell'Iowa State University di Ames che hanno realizzato un vero e proprio esperimento sociale pubblicando poi i risultati sulle pagine di una delle tante riviste specializzate in materia. Nelle conclusioni hanno ribadito che per risollevare il morale sarebbe molto efficace semplicemente cercare di far stare bene le altre persone. Praticare la gentilezza aiuterebbe il morale una strategia quella dei buoni gesti e delle buone regole che andrebbe insegnata anche ai propri figli. Alla fine migliorando noi stessi saremo in grado di migliorare il mondo intorno a noi.