TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:19 San Marino adotta il nuovo Protocollo contro bullismo e cyberbullismo 10:16 CGG: approvata l'Istanza d'Arengo per l'introduzione del reato di surrogazione di maternità 10:14 Funerali Kirk: Trump rende omaggio all'attivista conservatore davanti a 200mila persone in Arizona 08:09 Faetano, nuovo gioco donato alla scuola in ricordo di Jenni Tamagnini 07:45 Consiglio Grande e Generale: surrogazione di maternità e cittadinanza al centro dei lavori odierni
  1. Home
  2. News radio
  3. News

Giornata Mondiale senza auto

Non è solo un gesto simbolico, ma una chiamata all'azione per un modello di mobilità più sostenibile

di Roberto Bagazzoli
22 set 2025
Foto di Alexander Kovalev per Pexel
Foto di Alexander Kovalev per Pexel

Milioni di automobili circolano ogni giorno nel mondo, con un impatto significativo sull'ambiente e sulla qualità della vita. Ma cosa succederebbe se, per un giorno solo, decidessimo di spegnere i motori?

Oggi si celebra la Giornata mondiale senza auto. Non è solo un gesto simbolico, ma una chiamata all'azione per un modello di mobilità più sostenibile. Mentre l'Unione europea punta al 2035 per abbandonare definitivamente i motori termici più inquinanti, le strade ospitano oltre 1,45 miliardi di auto, in gran parte alimentate da benzina e gasolio.

Le proiezioni, se non si cambia rotta, indicano che nel 2035 potremmo arrivare a 2 miliardi. Questo rende evidente quanto il cambiamento verso una mobilità sostenibile non sia più rinviabile.

"Il 22 settembre in moltissime città del mondo si celebra il Car Free Day - dicono gli organizzatori dell'iniziativa -, l'evento che incoraggia tutti quanti a lasciare a casa l'automobile e che vuol far riscoprire il fascino delle città senza traffico".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News