CURIOSITÀ

Giornata Mondiale senza auto

Non è solo un gesto simbolico, ma una chiamata all'azione per un modello di mobilità più sostenibile

Giornata Mondiale senza auto.

Milioni di automobili circolano ogni giorno nel mondo, con un impatto significativo sull'ambiente e sulla qualità della vita. Ma cosa succederebbe se, per un giorno solo, decidessimo di spegnere i motori?

Oggi si celebra la Giornata mondiale senza auto. Non è solo un gesto simbolico, ma una chiamata all'azione per un modello di mobilità più sostenibile. Mentre l'Unione europea punta al 2035 per abbandonare definitivamente i motori termici più inquinanti, le strade ospitano oltre 1,45 miliardi di auto, in gran parte alimentate da benzina e gasolio.

Le proiezioni, se non si cambia rotta, indicano che nel 2035 potremmo arrivare a 2 miliardi. Questo rende evidente quanto il cambiamento verso una mobilità sostenibile non sia più rinviabile.

"Il 22 settembre in moltissime città del mondo si celebra il Car Free Day - dicono gli organizzatori dell'iniziativa -, l'evento che incoraggia tutti quanti a lasciare a casa l'automobile e che vuol far riscoprire il fascino delle città senza traffico".

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy