Giornata Mondiale senza auto
Non è solo un gesto simbolico, ma una chiamata all'azione per un modello di mobilità più sostenibile
Milioni di automobili circolano ogni giorno nel mondo, con un impatto significativo sull'ambiente e sulla qualità della vita. Ma cosa succederebbe se, per un giorno solo, decidessimo di spegnere i motori?
Oggi si celebra la Giornata mondiale senza auto. Non è solo un gesto simbolico, ma una chiamata all'azione per un modello di mobilità più sostenibile. Mentre l'Unione europea punta al 2035 per abbandonare definitivamente i motori termici più inquinanti, le strade ospitano oltre 1,45 miliardi di auto, in gran parte alimentate da benzina e gasolio.
Le proiezioni, se non si cambia rotta, indicano che nel 2035 potremmo arrivare a 2 miliardi. Questo rende evidente quanto il cambiamento verso una mobilità sostenibile non sia più rinviabile.
"Il 22 settembre in moltissime città del mondo si celebra il Car Free Day - dicono gli organizzatori dell'iniziativa -, l'evento che incoraggia tutti quanti a lasciare a casa l'automobile e che vuol far riscoprire il fascino delle città senza traffico".
