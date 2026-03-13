Il 14 marzo torna in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio, un’iniziativa promossa dal ministero della Cultura che da dieci anni coinvolge musei, archivi e siti archeologici con eventi dedicati alla scoperta del territorio.

Anche per l’edizione di quest’anno il calendario propone visite guidate, incontri e aperture speciali pensate per raccontare il rapporto tra ambiente, storia e patrimonio culturale.

Tra le iniziative più suggestive spiccano quelle organizzate in Liguria, dove la Riviera diventa protagonista con diversi percorsi tra ville storiche e panorami sul mare.

Ad Arenzano, ad esempio, il parco di Villa Negrotto Cambiaso apre al pubblico con visite dedicate, mentre a Santa Margherita il giardino della Cervara offre una vista privilegiata sul promontorio di Portofino.

Allo stesso modo La Spezia accoglie i visitatori alla Villa da Passano e Lerici propone un itinerario a Villa Rezzola con affaccio sul golfo dei Poeti.

Anche la Campania partecipa con incontri e aperture speciali tra Benevento, Pontecagnano e Santa Maria Capua Vetere, mentre in Emilia-Romagna il programma collega arte e territorio tra Bologna, Ravenna, Forlì e Rimini con mostre, presentazioni e percorsi dedicati alla storia del paesaggio.

