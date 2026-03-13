TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:14 "Piacere, io sono il cane": a Faetano il secondo incontro gratuito per cinofili 11:44 Papaleo e il Pino del Pollino 10:30 Fabio Elefante eletto presidente del Collegio Garante della Costituzionalità 07:40 Iran, esplosioni a Teheran e attacchi nella regione. Gli Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo già in transito
  1. Home
  2. News radio
  3. News

Giornata Nazionale del Paesaggio

Iniziativa promossa dal ministero della Cultura che da dieci anni coinvolge musei, archivi e siti archeologici con eventi dedicati alla scoperta del territorio

di Roberto Bagazzoli
13 mar 2026
Foto di Snapwireper per Pexel
Foto di Snapwireper per Pexel

Il 14 marzo torna in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio, un’iniziativa promossa dal ministero della Cultura che da dieci anni coinvolge musei, archivi e siti archeologici con eventi dedicati alla scoperta del territorio.

Anche per l’edizione di quest’anno il calendario propone visite guidate, incontri e aperture speciali pensate per raccontare il rapporto tra ambiente, storia e patrimonio culturale.

Tra le iniziative più suggestive spiccano quelle organizzate in Liguria, dove la Riviera diventa protagonista con diversi percorsi tra ville storiche e panorami sul mare.

Ad Arenzano, ad esempio, il parco di Villa Negrotto Cambiaso apre al pubblico con visite dedicate, mentre a Santa Margherita il giardino della Cervara offre una vista privilegiata sul promontorio di Portofino.

Allo stesso modo La Spezia accoglie i visitatori alla Villa da Passano e Lerici propone un itinerario a Villa Rezzola con affaccio sul golfo dei Poeti. 

Anche la Campania partecipa con incontri e aperture speciali tra Benevento, Pontecagnano e Santa Maria Capua Vetere, mentre in Emilia-Romagna il programma collega arte e territorio tra Bologna, Ravenna, Forlì e Rimini con mostre, presentazioni e percorsi dedicati alla storia del paesaggio.

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News