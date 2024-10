Giornate del Fai d'autunno

Oggi e domani tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d'Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano ETS.

Aperti 700 luoghi - Da Nord a Sud della Penisola 700 luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città grazie all’impegno di migliaia di volontari del FAI attivi in ogni regione.

Partecipare alle Giornate FAI non è solo un’occasione per scoprire e per godersi il patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso la missione del FAI; ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione.

Provincia di Pesaro: Lamoli, Abbazia di San Michele Arcangelo, Cagli, Studio Laboratorio di Bruno Marcucci, Fano, Chiesa di San Paterniano, Fano, inedito complesso archeologico, Pergola, Chiesa di San Marco Evangelista, Pesaro, Camera di Commercio delle Marche, Pesaro, Caserme del Monte Cialdini Pergola, Palazzo Comunale, Urbino, Biblioteca universitaria San Girolamo – Palazzo Albani – Pieve S. Stefano di Gaifa e Torre Brombolona.

Provincia di Rimini: Coriano Castello Malatestiano, Musei Elisabetta Renzi.

Provincia di Forlì Cesena: Teatro Alessandro Bonci, appena fuori dal centro storico di Forlì aprono ai visitatori la chiesa Santa Maria del Fiore, il santuario di Santa Maria delle Grazie di Fornò, il castello di Monteleone e, sulle colline forlivesi, i castelli di Cusercoli e di Giaggiolo.

Provincia di Ravenna: Cervia, Bosco del Duce D'Altemps, Budrio di Cotignola: Frammenti delle nostre radici, mostra alla Palazza, Faenza: Chiesa di Santa Maria Foris Portam, Lugo: Museo permanente della moda, Ravenna: Palazzo Malagola e Sacis la grande avventura del mosaico.