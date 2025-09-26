CURIOSITÀ Giornate Europee del patrimonio Nel prossimo week end la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa

Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano in Italia le GEP – Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

L'evento, promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, prevede aperture straordinarie, visite guidate e altre iniziative culturali, organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non statali.

Aperture straordinarie serali in programma per sabato sera, e ingressi al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

Il tema scelto per questa edizione dal Consiglio d’Europa e condiviso dagli Stati aderenti alla manifestazione. è “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”' in italiano: “Architetture: l’arte di costruire”.

Inoltre, il 27 settembre, con l’apertura delle Giornate, la Direzione generale Musei darà il via alle selezioni italiane per la quarta edizione del concorso "YEHM – Giovani protagonisti del patrimonio culturale europeo", dedicato a bambini e ragazzi di età scolare.

