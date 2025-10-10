L’11 e il 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno 2025, l’appuntamento più atteso dagli amanti dell’arte e dei luoghi segreti.

Per celebrare i 50 anni del Fondo per l’Ambiente Italiano, oltre 700 siti eccezionali in 350 città apriranno le porte in tutta Italia: palazzi solitamente inaccessibili, giardini nascosti e spazi che raccontano secoli di storia.

Un’occasione unica per riscoprire il nostro patrimonio culturale e naturale, con un approccio partecipativo e civico che rende ogni visita un gesto di tutela.

In Emilia, il FAI regala un salto nella storia della musica con Villa Verdi a Villanova sull’Arda (Piacenza), la dimora che il Maestro Giuseppe Verdi scelse come rifugio creativo e dove compose capolavori come Aida e Falstaff. Tutto è rimasto intatto, come se il tempo si fosse fermato al XIX secolo.

Questa 14ª edizione delle Giornate FAI d’Autunno sarà come ogni anno una celebrazione dell’Italia nella sua interezza: dai palazzi rinascimentali alle architetture contemporanee, dai sotterranei alle ville d’artista.

In un momento storico in cui la frenesia rischia di farci dimenticare la bellezza che ci circonda, questi eventi tornano a ricordarci quanto sia prezioso il legame tra cultura, territorio e comunità.

Un modo per riscoprire la bellezza come bene comune, capace di unire, ispirare e restituire speranza. Per conoscere i luoghi aperti nel nostro territorio cliccate qui









