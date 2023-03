CURIOSITÀ Giornate FAI di primavera 2023 Dal 1975 il Fondo Ambiente Italiano fondazione che si occupa della tutela e del patrimonio storico, culturale e paesaggistico italiano, propone un'iniziativa speciale.

Giornate FAI di primavera 2023.

Il Fondo Ambiente Italiano torna con un'iniziativa che permette ogni anno visite guidate dai volontari dell'organizzazione a luoghi suggestivi patrimonio italiano, che abitualmente non sono aperti al pubblico.

Appuntamento giunto alla sua 31° edizione mostrerà 750 luoghi in 400 diverse città. Un fine settimana con un unico protagonista: il patrimonio di storia, arte e natura italiano. Una ricchezza del Paese che continua a stupire, luoghi speciali disseminati in ogni angolo della Penisola che rivelano lo straordinario patrimonio anche dove meno te lo aspetti.

Non solo monumenti dal riconosciuto valore dunque, ma anche siti inediti e luoghi sconosciuti, la cui importanza in termini di cultura, storia e tradizioni, talvolta nascosta o non convenzionale, racconta l’identità del Paese più bello del mondo. Saranno visitabili ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei e aree archeologiche, e ancora esempi di archeologia industriale, collezioni d’arte, biblioteche, edifici civili e militari, luoghi di lavoro e laboratori artigiani.

Non mancheranno poi itinerari nei borghi e visite in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici, nel solco dell’impegno della Fondazione per la diffusione di una più ampia "cultura della natura". Informazioni sul sito del Fai.



