MUSICA "Giorni più luminosi" per Emeli Sandè La cantautrice inglese dallo stile gospel torna con “Brighter Days”

"Giorni più luminosi" per Emeli Sandè.

Brighter Days è primo singolo del 2022 per Emeli Sandè, ma vediamo insieme qualche numero riguardante il suo grande successo:. Per esempio: il suo album di debutto “Our Version of Events” ha venduto oltre 5,4 milioni di copie fino ad oggi ed è stato il disco più venduto nel Regno Unito del 2012 e del 2013! Per capirci... è l'album di Emeli Sandè che contiene grandi successi come “Next to me” e “My kind of love“ ed è stato certificato disco di platino otto volte nel Regno Unito e in Irlanda!





[Banner_Google_ADS]









Del suo ultimo brano, Emeli Sandè afferma: “Brighter Days è ispirato dalla certezza che anche nei momenti più bui c'è sempre speranza. Potremmo dover scavare più a fondo per sentirla, ma la speranza è sempre lì. Rimanere ancorati nella speranza e nella fede è la nostra vittoria e la sconfitta arriva solo quando perdiamo di vista questo potere”. Brighter Days è un'affermazione: è un promemoria del nostro potere collettivo di fare una scelta e creare la nostra realtà".

Emeli Sandè, parlando di “Brighter days“, prosegue: «La forza della mente è notevole e credo che non importino le circostanze esterne che ci vengono imposte, abbiamo il dominio sulla nostra mente e spirito. Giorni migliori sono in arrivo. Uscire fuori dall’oscurità è sotto il nostro controllo. La paura, il pessimismo non ci appartengono. La sconfitta non è una nostra scelta. Noi scegliamo giorni più luminosi e questa canzone è voce della speranza, della fede e dell’amore».

Emeli Sandé ha pubblicato il video della nuova canzone "Brighter Days", che sboccia con fiori e messaggi di speranza.





Emeli Sandé - Brighter Days (Official Video)

«È un’ode alla resilienza, alla rinascita e al rinnovamento», conclude Emeli!



I più letti della settimana: