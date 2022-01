CURIOSITÀ Giovani cercano casa E' diventato legge il bonus affitto giovane, varato dal governo spagnolo la scorsa settimana, lo scopo sostenere i giovani che vogliono andare ad abitare da soli

Giovani cercano casa.

Vivere con mamma e papà può rappresentare una grande comodità o una frustrazione.





Il governo spagnolo corre in soccorso di coloro che invece hanno voglia di indipendenza ma sono vincolati alle problematiche di carattere economico che impedisce loro di abbandonare il nido. Martedì scorso il parlamento iberico ha votato per l'istituzione del “bonus affitto giovane”. Il bonus in questione ha validità di due anni e vuole favorire l'indipendenza dei giovani spagnoli che ancora in tanti vivono in casa dei genitori. Il bonus è attivabile già dal mese di gennaio. L’Italia e la Spagna sarebbero i Paesi europei con il più alto tasso di figli che vivono a casa dei genitori, con un picco del 55% per coloro che hanno tra i 25 e i 29 anni. Il vero pericolo ora è rappresentato dall'aumento dei canoni di locazione a causa della domanda in salita



