SESSUALITÀ Giovedì trippa, venerdì gnocchi...domenica sesso La domenica è il giorno preferito per fare sesso

La Domenica eletto a giorno dedicato all'attività sessuale, ma chiediamoci il perché. La risposta secondo la psicologa Leticia Galeón, tra in nomination per i Doctoralia Awards, la dobbiamo cercare non solo nell'istinto ma bisogna andare oltre e arrivare fino al campo culturale. Pare da indagini o studi condotti che il giorno come dice la Bibbia dedicato al riposo, sia invece riservato al sesso, vuoi anche perchè durante la settimana i ritmi dettati dal lavoro, la famiglia e gli impegni dei figli che inevitabilmente diventano anche i nostri non lasciano spazio alla mente di liberarsi per dedicarsi alle pratiche da talamo.





La Domenica arriva dopo una serata di svago, di festa e per qualcuno anche di conquiste, del resto ci sono delle app apposite per chi è solo ma tale non vuole restare nella serata di Sabato facilitando di molto la ricerca di compagnia. Essendo anche il giorno della settimana dove non si lavora, si e decisamente più riposati arrivando dal venerdì sera e tutto il sabato praticamente liberi, quindi in forma per dedicare le nostre risorse e più tempo al sesso. Di solito è la mattina il momento ne quale si avviano "le danze rituali", questo avviene soprattutto in coppie stabili, dove se l'uomo di solito potrebbero più facilmente fare sesso in qualsiasi momento, le donne al contrario hanno bisogno di più tempo e attenzioni, soprattutto all'interno di un rapporto consolidato. A queste coppie il consiglio è di iniziare la mattina e se è possibile dedicare il giorno intero a prendersi cura della coppia giocando e mettendosi reciprocamente a proprio agio, creando momenti piacevoli che potrebbero sfociare in un rapporto notturno molto appagante.









E fin qui siamo rimasti in un ambito di rapporto stabile , ma per i single come funziona? Quando si parla di single non si può individuare un giorno preciso della settimana dedicato al sesso, tutto è lasciato alla possibilità che hanno con la persona che li attira e/o che vogliono, in questi casi la parte da leone la gioca la chimica. Con loro sono gli ormoni i veri burattinai del gioco in collaborazione con varie ed eventuali dettate di volta in volta dai casi e dalle situazioni. E come dice la Dott.ssa psicologa Leticia Galeón, tra in nomination per i Doctoralia Awards in una intervista pubblicata recentemente su GQ Italia: «Fare sesso è un modo per ammazzare il tempo ottimo, sano e divertente. È un buon piano, in realtà. Inoltre, è scientificamente dimostrato che aiuta, a livello ormonale e fisico, a eliminare lo stress o quanto meno a ridurlo. Si inizia meglio la settimana se c'è stato del buon sesso la domenica».









