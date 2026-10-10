La ‘girl dinner‘ conquista mezzo mondo. Nata come cena improvvisata, è diventata un format per ristoranti che ha oltrepassato l’Atlantico arrivando in Europa.

Può consistere in un pezzo di formaggio, due fette di pane, qualche oliva e un bicchiere di vino. Oppure quello che è rimasto in frigorifero, dopo una giornata di lavoro: salame, uva, cetriolini sottaceto.

Nessuna ricetta, nessuna pentola da lavare. Nel 2023, la creator Usa Olivia Maher mostrò sui social ciò che si apprestava a mangiare (pane, burro, formaggio, uva e cetriolini) definendolo ‘cena da ragazza’.

Il video, pubblicato l’11 maggio, diventò virale e il termine cominciò a essere utilizzato da migliaia di persone.

Dal frigo al ristorante, il passo è stato breve. La seconda vita della girl dinner è arrivata nel 2026: negli Stati Uniti, alcuni ristoranti hanno iniziato a trasformare la tendenza in un prodotto commerciale. Food & Wine ha raccontato il fenomeno, documentando menu chiamati girl dinner con prezzi compresi tra i 12 e i 35 dollari.

Le proposte possono includere Caesar salad, patatine, sushi, salse, piccoli assaggi e cocktail. Ma se in America la girl dinner appare come una nuova formula della ristorazione, in Italia incontra una tradizione che le assomiglia parecchio: l’aperitivo. Salumi, formaggi, olive, pane, piccoli fritti, un bicchiere di vino, uno spritz, un cocktail.

Da noi esiste da tempo anche il tagliere da condividere. E in molte città l’aperitivo può trasformarsi in apericena. Secondo FIPE-Confcommercio, nel 2025 il valore dei consumi alimentari fuori casa in Italia ha raggiunto 99,9 miliardi. Ad agosto, la cena valeva 4,9 miliardi di euro, contro i 600 milioni per l’aperitivo.







