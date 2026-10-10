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Girl dinner

Una nuova tendenza partita dagli Stati Uniti diventata modalità acquisita anche dalla ristorazione

di Roberto Bagazzoli
10 ott 2026
Immagine da Pexel
Immagine da Pexel

La ‘girl dinner‘ conquista mezzo mondo. Nata come cena improvvisata, è diventata un format per ristoranti che ha oltrepassato l’Atlantico arrivando in Europa.

Può consistere in un pezzo di formaggio, due fette di pane, qualche oliva e un bicchiere di vino. Oppure quello che è rimasto in frigorifero, dopo una giornata di lavoro: salame, uva, cetriolini sottaceto.

Nessuna ricetta, nessuna pentola da lavare. Nel 2023, la creator Usa Olivia Maher mostrò sui social ciò che si apprestava a mangiare (pane, burro, formaggio, uva e cetriolini) definendolo ‘cena da ragazza’.

Il video, pubblicato l’11 maggio, diventò virale e il termine cominciò a essere utilizzato da migliaia di persone.

Dal frigo al ristorante, il passo è stato breve. La seconda vita della girl dinner è arrivata nel 2026: negli Stati Uniti, alcuni ristoranti hanno iniziato a trasformare la tendenza in un prodotto commerciale. Food & Wine ha raccontato il fenomeno, documentando menu chiamati girl dinner con prezzi compresi tra i 12 e i 35 dollari.

Le proposte possono includere Caesar salad, patatine, sushi, salse, piccoli assaggi e cocktail. Ma se in America la girl dinner appare come una nuova formula della ristorazione, in Italia incontra una tradizione che le assomiglia parecchio: l’aperitivo. Salumi, formaggi, olive, pane, piccoli fritti, un bicchiere di vino, uno spritz, un cocktail.

Da noi esiste da tempo anche il tagliere da condividere. E in molte città l’aperitivo può trasformarsi in apericena. Secondo FIPE-Confcommercio, nel 2025 il valore dei consumi alimentari fuori casa in Italia ha raggiunto 99,9 miliardi. Ad agosto, la cena valeva 4,9 miliardi di euro, contro i 600 milioni per l’aperitivo.




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