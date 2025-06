CURIOSITÀ Giulia è la migliore E' la prima donna italiana a vincere la gara nazionale di Espresso Italiano Champion

Si chiama Giulia Ruscelli di Forlì, la migliore barista dell'anno, vincitrice dell'Espresso Italiano Champion 2025.

Ruscelli si è aggiudicata il titolo di migliore barista in tema di espresso e cappuccino italiani. La barista forlivese è la prima donna italiana a vincere la gara nazionale di Espresso Italiano Champion e lo ha fatto dopo aver sfidato altri undici professionisti nella competizione organizzata dall'Istituto Espresso Italiano (Iei) che si è svolta a Conegliano Veneto (Treviso) nella sede di Dersut, socio dell'Istituto.

"In un tempo di soli 11 minuti ha dovuto tarare - informa una nota - la sua attrezzatura, la macchina Rancilio Classe 20 ASB e il macinadosatore Eureka Atom 20W con sistema acqua Brita e dimostrare di sapere preparare quattro espressi e quattro cappuccini". Al secondo posto della finale il veneziano Tianyu Wang, mentre al terzo posto si è piazzato Matteo Colzani.

Giulia Ruscelli è barista al Lovo Bar e Pasticceria di Forlì. Professionista da 14 anni, ma solo negli ultimi quattro specializzata nella tecnica della latte art. "È la mia prima gara - dichiara la vincitrice - e non mi aspettavo assolutamente di vincere, neanche di arrivare in finale, il motivo per la quale ho scelto di essere qui era crescere a livello personale e lavorativo, e per conoscere un ambiente diverso dove ci sono tutti esperti e appassionati di caffè".

