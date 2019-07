Giulia e Sveva nostre ospiti per una settimana intera

Ciao! Sono Sveva! Amo giocare a pallavolo, uno sport in cui serve determinazione, infatti questo potrebbe descrivere il mio carattere. Posso essere molto dolce ma quando serve tiro fuori gli artigli! Nel mio tempo libero ascolto la musica: non ho un artista preferito ma in generale ascolto musica inglese perchè tra due anni mi piacerebbe frequentare il liceo linguistico a San Marino. La mia passione sono gli animali, specialmente i cani, ma purtroppo i miei genitori mi permettono di avere solo un criceto Mrs. Bell. Che noia! Vi saluto... Sveva.