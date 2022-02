BENESSERE Giuliano Santucci: "Utilizzo Armonico delle proprie Risorse" Ascolta l'intervista!

Giuliano Santucci: "Utilizzo Armonico delle proprie Risorse".

In SportLife abbiamo parlato di benessere ed in particolare di come riuscire a creare delle buone vibrazioni attorno a se stessi. Giuliano Santucci, ricercatore indipendente, genealogista e ideatore di un metodo molto interessante di aiuto alla vita è stato nostro ospite per raccontarci quello che può essere un percorso di crescita interiore attraverso l' Utilizzo Armonico delle proprie Risorse...

Ascolta tutta l'intervista nel reloaded!

