Gli Abbracci.

Da quanto tempo non date o ricevete un abbraccio ? Il potere terapeutico di un abbraccio è davvero molto ampio, quando ne diamo o ne riceviamo uno combattiamo lo stress, riduciamo l’ansia e aumentiamo il livello di ossitocina, che migliora il nostro umore e riduce il rischio di depressione.





Un abbraccio migliora il sistema immunitario, la frequenza cardiaca e favorisce l’ossigenazione dei tessuti, prevenendo l’invecchiamento precoce. La Pandemia ha quindi aggravato quello che è lo stato di salute pubblica è quanto emerge da una ricerca fatta in Inghilterra con un'indagine fatta attraverso le interviste effettuate a oltre 1000 persone. Il sondaggio ha rivelato anche altri numeri davvero preoccupanti: il 64% degli intervistati ha dichiarato di non aver fatto nuove amicizie da sei mesi e il 44% di non averne fatte da più di un anno. Il 13% inoltre ha affermato che non gli viene chiesto come fosse andata la giornata e che non parla con i vicini da sei mesi o più. Sebbene il 23% degli intervistati abbia affermato di ritenere che oggi ci siano più opportunità di fare amicizia per via delle aperture alle restrizioni dovute al Covid per molte persone il problema della solitudine non scomparirà quando le restrizioni cominceranno ad allentarsi e la lotta contro la solitudine deve rimanere una priorità per tutti.



