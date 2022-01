Gli album più attesi nel 2022

Il 2022 si apre con i migliori propositi per quel che riguarda il mercato discografico italiano e internazionale, sono previste tantissime nuove uscite. La più attesa è Rihanna, il cui ultimo progetto discografico risale al 2016, pronta per dar voce al suo nono album che è titolato in maniera provvisoria R9. Ancora non c'è una data definitiva sul calendario, ma nel 2022 farà felici i suoi fan.

Sono invece trascorsi cinque anni da "Lemonade", l'ultimo album di Beyoncè che ha annunciato di aver quasi terminato un nuovo disco, così come Madonna che su Instagram ha condiviso una foto in studio e svelato di avere in programma grandi sorprese in arrivo per il nuovo anno.

Saranno protagonisti dell'anno che verrà anche i Red Hot Chili Peppers, i Cure e i Placebo a cui si aggiungono Björk, Cardi B., Kendrick Lamar e The Weeknd.









In Italia, dopo lo stop dovuto alla pandemia, sono tantissimi i cantanti che si sono dichiarati pronti per condividere nuovi progetti discografici. Da Laura Pausini a Eros Ramazzotti che attraverso i social ha annunciato l'arrivo di un nuovo album e la partenza del tour. Una data certa per Mara Sattei che il 14 gennaio pubblica "Universo", Elisa che presenterà il 18 febbraio un doppio disco "Ritorno Al Futuro/Back To The Future" e, a seguire, il 25 febbraio Cesare Cremonini con "La ragazza del futuro".

Fissato per il 4 marzo il debutto da solista di Tommaso Paradiso con l'album “Space cowboy”, mentre Jovanotti continuerà senza regole a regalarci brani inediti che compongono "Il disco del sole". In ultimo si attendono novità anche per Elodie, Giorgia e Daniele Silvestri.

Un anno che sicuramente vuole essere ripartenza per uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia.